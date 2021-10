A la Une . Diagonale des Fous : Benoît Girondel abandonne à Cilaos

Le double-vainqueur de la Diagonale des Fous en 2017 et 2018 était annoncé parmi les favoris. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 07:58

Benoît Girondel (n° de dossard 2473) s’est lancé hier pour la 23e édition de la Diagonale des Fous mais a dû abandonner à Cilaos après le pointage à Mare-à-Boue.



Benoît Girondel avait déjà dû jeter l’éponge lors de la précédente édition, lors de la première nuit de course, à cause d’une douleur à la hanche droite.