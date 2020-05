La grande Une Déconfinement: Une pétition demande l’accès aux plages à La Réunion Après La Guadeloupe et La Martinique, notre île a elle aussi sa pétition demandant la réouverture des plages le 11 mai prochain, date prévue du déconfinement. Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé mardi dernier que les plages resteraient interdites d’accès au moins jusqu’au 2 juin. Une situation "intolérable" pour les auteurs et les signataires de la pétition, qui compte déjà plus de 1.600 signatures.





"Cette situation est absolument intolérable et complètement contradictoire. Déjà privés d'un accès à la mer depuis la crise requin, les Réunionnais sont considérés au même titre que les départements de France métropolitaine où les touristes peuvent accéder au littoral en masse." dénoncent les auteurs de cette pétition.Plus de 1600 personnes l’ont déjà signée pour demander la réouverture des plages aux activités physiques lors du déconfinement prévu le 11 mai prochain:





La pétition dénonce le paradoxe entre l’interdiction d’accès aux plages quasiment désertes alors que les "fast-food" et les magasin de bricolage restent accessibles: "alors pourquoi ne pas pouvoir nager ou se promener en respectant les distances de sécurité ?"



"Nous demandons donc la réouverture des plages pour les nageurs, les joggers, les promeneurs et toute autre personne pratiquant une activité physique pour une durée déterminée sans regroupement sur la plage, ni sur les parkings et en respectant les distances de sécurité à l'eau et sur terre."La pétition dénonce le paradoxe entre l'interdiction d'accès aux plages quasiment désertes alors que les "fast-food" et les magasin de bricolage restent accessibles: "alors pourquoi ne pas pouvoir nager ou se promener en respectant les distances de sécurité ?"Cette pétition s'inscrit dans la suite de celles lancées en Guadeloupe et en Martinique , des département également classés "verts".