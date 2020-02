Coronavirus: Le médicament contre le paludisme pourrait être efficace contre le virus

Spécialiste renommé des maladies infectieuses, le professeur Didier Raoult s’appuie sur la publication de trois chercheurs chinois, publiée dans la revue BioScience Trends pour affirmer l’efficacité potentielle de la chloroquine sur le nouveau coronavirus.



Sur un échantillon de plus de 100 patients, le phosphate de chloroquine était plus efficace que le traitement reçu par le groupe comparatif, alors même que son efficacité in vitro contre le Covid-2019 était déjà connue.



La chloroquine est utilisée depuis de nombreuses années pour soigner le paludisme. Ses capacités antivirales et anti-inflammatoires pourraient donc agir de la même manière sur le coronavirus, à raison de 500 mg par jour pendant 10 jours selon les chercheurs chinois.



Une nouvelle d’autant plus intéressante que la molécule est peu chère et sans danger pour la santé. Une voie à privilégier selon le professeur plutôt que la recherche d’un vaccin, qui mettrait de toute façon plusieurs mois avant d’être disponible.