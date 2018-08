A la Une .. Cap Champagne : Des plantes indigènes et endémiques pour faciliter la ponte des tortues marines

Avec le chantier de la Nouvelle route du Littoral, la Région Réunion s’est engagée dans la préservation de l’environnement. Près de 80 millions d'euros sont engagés sur ces actions, soit 5 % du budget total, pour la préservation des milieux physiques et naturels. Parmi les 150 mesures consacrées à l’environnement, des mesures pour les tortues marines et les cétacés ont été mises en place.



Dans le cadre du programme de revégétatilisation de plages de pontes pour les tortues marines, un atelier plantation a été organisé ce jeudi sur la plage de Cap Champagne à Saint-Gilles. Objectif : accroître le nombre de sites favorables à la ponte de tortues marines en réhabilitant 5 hectares de plages de ponte potentielles de tortues marines sur la côte ouest.



Les équipes procèdent au remplacement des espèces invasives par des espèces indigènes ou endémiques, attractives pour les tortues marines. Des actions sont également engagées pour la réduction des nuisances pour la ponte : pollutions lumineuse et sonore, déchets, prédateurs...



Les bénévoles ont mis la main à la pâte ce jeudi matin. 2728 plants sont prévus pour la plage de Cap Champagne. Patates à Durand, liane cochon, veloutiers, manioc marron, lataniers... 7 espèces ont été recommandées par le Conservatoire botanique des Mascarins. Des espèces qui dégageraient des odeurs qui, balayées par le vent, permettraient aux tortues de repérer un secteur de plage favorable à la ponte.

