Cafeco n°257 à Saint Denis à "Le Manguier" - Vendredi 24 Juillet 2020 à 18h00 - Grande Synthe, la ville où tout se joue

Par AID974 - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 10:17





«Grande-Synthe», film de Béatrice Camurat-Jaud, retrace les difficultés d’une commune près de Dunkerque, enchâssée entre usines polluantes, terminal méthanier, centrale nucléaire de Gravelines, industrie sidérurgique, et mer du Nord. C’est l’une des communes les plus pauvres de France (41ème au classement). Elle concentre les crises de notre temps : économique, écologique, migratoire,

auxquelles l’ensemble de l’Humanité devra faire face. Très bientôt.



Sous l’impulsion de Damien Carême, maire écologiste de 2001 à 2019, les citoyens, associations, et pouvoirs publics trouvent des solutions parfois fragiles, dans l’enthousiasme et le partage. Le film est financé par Emmaüs France.



La ville de Grande-Synthe a été nommée capitale mondiale de la biodiversité en 2010. Elle s’est inscrite comme ville en transition, se présentant ainsi comme un véritable laboratoire du futur. De quoi ébranler des certitudes sur le «progrès» et la croissance, et remuer les consciences. On n’en ressort pas indemne. Magistrale leçon d'empathie! Tour à tour joyeux, émouvant, poignant, questionnant,

«Grande Synthe» est un magnifique film de cinéma qui touche le cœur. Grande-Synthe, ville française de l’Humanité… Il n’a pourtant jamais été diffusé à La Réunion.



AID vous en donne l’occasion vendredi 24 juillet, à 18 heures, au restaurant «Le Manguier».



