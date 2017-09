Mail A la Une .. The Voice Kids: Le Réunionnais Kelvin déclenche une standing ovation





Le chanteur de 14 ans a choisi d'interpréter le titre Diamonds, de Rihanna. Après quelques secondes, Matt Pokora est le premier à appuyer sur le buzzer pour se retourner, suivi de très près par Jenifer. Patrick Fiori, le troisième membre du jury, ne résiste pas beaucoup plus longtemps avant de se retourner lui aussi.



Après une standing ovation, les trois membres de jury, totalement conquis, font valoir leurs arguments, dans l'espoir que Kelvin intègre leur équipe. "Tout simplement merci. On a vécu un des très grands moments de cette saison. On a tous eu des frissons (...) Il est hors de question que je quitte ce plateau sans t'avoir dans mon équipe", lui adresse Matt Pokora.



"T'as une voix de dingue, tu chantes comme tu respires (…) Tu chantes avec ton cœur (…) et tu es bouleversant" poursuit Jenifer, lui indiquant son "envie de l'accompagner". Finalement, l'adolescent choisira Patrick Fiori, qui estime qu'il "arrive comme un Zidane, dans la discrétion des plus grands (...)".

---

La vidéo de son passage à retrouver Sa prestation a émerveillé. Lors des auditions à l'aveugle de l'émission The Voice Kids, diffusée sur TF1 ce samedi, le jeune Réunionnais Kelvin a conquis le jury comme le public.Le chanteur de 14 ans a choisi d'interpréter le titre Diamonds, de Rihanna. Après quelques secondes, Matt Pokora est le premier à appuyer sur le buzzer pour se retourner, suivi de très près par Jenifer. Patrick Fiori, le troisième membre du jury, ne résiste pas beaucoup plus longtemps avant de se retourner lui aussi.Après une standing ovation, les trois membres de jury, totalement conquis, font valoir leurs arguments, dans l'espoir que Kelvin intègre leur équipe. "Tout simplement merci. On a vécu un des très grands moments de cette saison. On a tous eu des frissons (...) Il est hors de question que je quitte ce plateau sans t'avoir dans mon équipe", lui adresse Matt Pokora."T'as une voix de dingue, tu chantes comme tu respires (…) Tu chantes avec ton cœur (…) et tu es bouleversant" poursuit Jenifer, lui indiquant son "envie de l'accompagner". Finalement, l'adolescent choisira Patrick Fiori, qui estime qu'il "arrive comme un Zidane, dans la discrétion des plus grands (...)".---La vidéo de son passage à retrouver juste ici Zinfos974 Lu 4753 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Band cochons: "La Réunion intensément plomb et authentiquement acide" L'ex-préfet Jean Daubigny n'a pas payé d'impôts pendant 4 ans