St-Joseph : Weldom prépare son arrivée à la ZAC Grègues 2

Bientôt une nouvelle enseigne Weldom à Saint-Joseph. L’entreprise spécialisée dans le bricolage a déposé un permis de construire pour la création d’une surface de vente d’une superficie de 2493 m2 dans la ZAC des Grègues 2.



Ce nouvel espace commercial, issu d’un transfert d’activités du centre-ville vers la ZAC 2, se situe au sein des espaces d’urbanisme prioritaire du pole secondaire de Saint-Joseph et est situé le long de la voie de contournement de la ville, bénéficiant ainsi d’une bonne desserte.



Ce nouveau centre Weldom comportera également un pôle bancaire et 96 places de parking (dont 72 aériennes et 24 en sous-sol du pôle bancaire). 42 de ces places de parking seront dotées d’un revêtement perméable et 9 seront équipées de borne de recharge électrique.