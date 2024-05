« L’octroi de mer : c’est n’importe quoi ! » selon l’UCOR

L'Union des Consommateurs de La Réunion (UCOR) publie une lettre ouverte critiquant l'octroi de mer pour son impact sur le coût de la vie et exige sa suppression immédiate, ainsi que le financement des communes et de la région par l'État, pour protéger le pouvoir d'achat des Réunionnais.

Lettre ouverte de l’Union des Consommateurs de La Réunion (UCOR) à l’ensemble des Consommateurs Réunionnais et à l’ensemble des acteurs politiques et économiques.

L’octroi de mer : C’est n’importe quoi !

Le récent rapport de la Cour des Comptes a pour titre « L’octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins ». Les responsables politiques et les acteurs économiques se sont réunis pour contester les conclusions de ce rapport, ils sont vent debout contre ce rapport.

Pourtant, que nous dit la Cour des Comptes ? :

– L’octroi de mer est une des composantes de la vie chère.

– L’octroi de mer protège les acteurs économiques déjà installés et limite la concurrence.

– L’octroi de mer finance principalement les frais de fonctionnement des communes et de La Région Réunion au détriment de l’investissement.

– L’octroi de mer a un impact négatif sur les hôpitaux, les services de santé et tous les services publics.

– L’octroi de mer manque de transparence dans son application.

À l’UCOR nous défendons le pouvoir d’achat des Réunionnais et combattons la vie chère.

La suppression de l’octroi de mer serait un gain immédiat d’au moins 4% sur le pouvoir d’achat de tous les consommateurs de La Réunion.

Dans l’Hexagone les communes reçoivent chaque année pour leur fonctionnement, une dotation de l’État. À l’UCOR nous demandons qu’il en soit de même pour les communes et La Région Réunion.

Ce n’est plus dans la poche des Réunionnais que les communes et La Région doivent puiser pour financer leur fonctionnement !

À l’UCOR nous refusons :

1. Une augmentation de la TVA

2. Toute nouvelle taxe qui impacterait négativement le pouvoir d’achat des Réunionnais.

À l’UCOR nous exigeons donc :

1. Une suppression immédiate et totale de l’Octroi de Mer.

2. Le financement des Communes et de La Région Réunion par la dotation de l’État comme dans l’Hexagone

À l’UCOR, nous travaillons pour que l’égalité entre tous les Citoyens soit respectée.

L’UCOR – Union des Consommateurs de la Réunion