Cyclone Belal : Les versements des premières aides aux sinistrés débutent

Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer annonce les premiers versements du fonds de secours pour l'Outre-mer (FSOM). Plus de 300 dossiers ont reçu un avis sur les 1600 déposés, les autres étant toujours en cours d'analyse.

Le communiqué :

Comme s’y était engagé M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, au lendemain du passage du cyclone Belal à La Réunion, le fonds de secours pour l’Outre-mer (FSOM) a été mobilisé pour répondre aux besoins d’indemnisation des sinistrés.

Les particuliers, exploitants agricoles, chefs d’entreprise et collectivités avaient jusqu’au 15 mars pour déposer leurs dossiers de demande d’aide. Au total, près de 1600 dossiers ont été déposés.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer s’est engagé à un versement de l’aide au plus vite, et au plus tard sous 6 mois après le cyclone, alors que la procédure normale est habituellement de 12 mois.

Sur la base de l’examen d’un premier lot de dossiers instruits, trois mois seulement après le cyclone Belal, les ministres annoncent les premiers versements du FSOM :

· 2,2 millions d’€ seront versés pour l’indemnisation des pertes agricoles ;

· 52 000 € seront versés pour les pertes de fonds des agriculteurs ;

· 16 100 € seront versés aux particuliers.

Ces premiers versements concernent 280 dossiers éligibles s’agissant des exploitants agricoles et 38 dossiers éligibles pour les particuliers. Les autres dossiers sont en cours d’instruction et, s’ils sont éligibles, feront l’objet d’un prochain versement dans les plus brefs délais.