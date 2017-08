Observation des baleines: Globice rappelle les règles de mise à l'eau

Comme tout le monde a pu le constater, 2017 signe le grand retour des baleines à bosse le long des côtes réunionnaises et plus largement dans tout le sud-ouest de l’océan Indien. Depuis le mois de juillet, la Réunion vit au rythme des baleines et tous les jours des dizaines d’embarcations partent profiter en mer de ce spectacle magnifique.



2017 est également une année charnière puisque la charte d’approche des baleines à bosse a été étendue aux dauphins et aux tortues et qu’une équipe de sensibilisation baptisée "Quiétude" a été créée afin, entre autre, de sensibiliser les usagers de la mer au respect de cette charte ainsi qu'à celui des animaux.



Ce travail quotidien de pédagogie et d’explication porte déjà ses fruits puisque, globalement, les distances et vitesses d’approche ont été mieux respectées que les années précédentes.



Toute mise à l’eau est à proscrire sur des animaux actifs



Cependant, devant le développement des activités d'observation, notamment des mises à l’eau avec les cétacés, il est important de rappeler quelques règles de sécurité.

Toute mise à l’eau est à proscrire sur des animaux actifs : lorsque les baleines sautent, frappent de leurs nageoires caudale ou pectorale, se poursuivent ou s’affrontent, elles représentent un réel danger pour les nageurs. Leurs déplacements sont alors complètement aléatoires et à tout moment, elles peuvent heurter le nageur, voir sauter et retomber sur lui (rappelons qu’une baleine adulte pèse plus de 30 tonnes). Pendant ces phases d’excitation et de compétition liées à la reproduction, les baleines ne se préoccupant pas des bateaux et des nageurs, c’est donc à nous de garder nos distances.



Les mises à l’eau ne peuvent pas être systématiques, et doivent se faire uniquement en cas de bonnes conditions météorologiques, tout en respectant la charte : à moins que les baleines ne s’approchent d’elles-mêmes, le bateau qui met ses plongeurs à l’eau doit rester à plus de 100 mètres des animaux, ce qui limite forcément le nombre de mises à l’eau. Les mises à l’eau ne peuvent s’effectuer que si trois bateaux au maximum sont en observation.



Les nageurs doivent être équipés de palmes, de masques et d’un tuba et se signaler par une bouée en surface bien visible (le port d’une combinaison est conseillé). Par groupe de 10 au maximum, ils doivent se mettre à l’eau calmement, rester groupés et rester au maximum près de leur embarcation. Ils ne doivent pas s’approcher à moins de 15 mètres de la baleine et surtout s’approcher tranquillement, sans taper avec ses palmes, pour ne pas déranger ou effrayer l’animal.



Un pilote titulaire d’un permis de navigation, doit obligatoirement rester sur le bateau afin de pouvoir récupérer ses nageurs. Les baleines à bosse sont des animaux sauvages et puissants qui, s’ils sont approchés de trop près, peuvent se sentir menacés et réagir violemment. C’est particulièrement le cas des mères qui peuvent prendre peur si elles perçoivent la présence d’un danger pour leur baleineau.



Depuis le début de la saison, certains incidents ont déjà été observés et plusieurs accidents graves ont été évités de justesse. Soyons tous responsables et respectons ces recommandations de bon sens!