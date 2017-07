Manger au bon moment peut empêcher la prise de poids

Selon une récente étude américaine publiée le 12 juillet dans The Journal of Nutrition, la perte ou la prise de poids serait influencée par l’heure et la fréquence de nos repas.



D’après les chercheurs de l’université de Loma Linda aux Etats-Unis, il existerait un lien entre l’indice de masse corporelle (IMC), l’heure à laquelle nous mangeons, et la fréquence de nos repas.



L’étude s’est déroulée sur 50 660 membres de l’Église adventiste. Ces derniers ont répondu à des questions sur leur temps de sommeil, les horaires auxquels ils mangent, et combien de fois ils mangent en une journée.



Leurs résultats montrent que si l’on possède un long sommeil, accompagné d’un petit-déjeuner solide et d’un ou deux repas par jour, on pourrait faire baisser notre IMC. Dans le cas inverse, pour les personnes qui avaient plus de trois repas par jour, l’IMC était plus élevé.



Selon une des responsables de l’étude menée par l’université de Loma Linda, Hana Kahleova, "consommer un petit-déjeuner semble augmenter la satiété, réduire l’apport énergétique total, améliorer la qualité globale de l’alimentation, réduire le taux de lipides sanguins et améliorer la sensibilité à l’insuline ainsi que la tolérance au glucose (…). Manger le soir a généralement l’effet inverse". Elle conseille donc de "petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre".