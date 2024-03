Vol dans l’ancienne caserne du SDIS : Trois Bénédictins condamnés

Trois Bénédictins ont été interpellés le 11 mars dernier par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit pour avoir dérobé du matériel et des vêtements dans l'ancienne caserne de pompiers en cours de désaffection. Ils ont été jugés ce mercredi 13 mars au tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de la comparution immédiate.

Comme nous vous le révélions ce mardi, trois hommes employés au service des espaces verts de la commune de Saint-Benoit ont été interpellés pendant qu’ils délestaient l’ancienne caserne des pompiers de la commune de climatiseurs complets et de pantalons de pompier. Jonathan S., Florian S., et Jérémy Y. expliquent au tribunal qu’ils faisaient leur footing et, qu’en passant devant la caserne, ils ont vu des gens sortir avec des climatiseurs. Ils ont alors décidé de venir se servir aussi. C’est un témoin de la scène qui leur a été fatal en appelant la gendarmerie.

« On a fait comme les gens qui sortaient », indiquent-ils à la barre. Selon eux, un pompier de la caserne de Saint-Benoit, en civil, aurait indiqué aux gens présents qu’ils pouvaient se servir. Le tribunal semble en avoir en pris bonne note ainsi que l’avocate de la partie civile défendant le SDIS 974. Il s’avère que le portail de la caserne était ouvert depuis le passage du cyclone Belal. Si la prise de climatiseurs parait difficilement justifiable, ils assurent au tribunal avoir pris les pantalons de pompiers pour « se protéger des entailles dans le cadre de leur travail ».

Les trois hommes, âgés de 28 à 34 ans, se confondent en excuses devant le président, assurant qu’ils n’avaient aucune intention de commettre un vol. C’est à la lecture de leurs casiers respectifs que le bât blesse. Les trois comparses sont connus défavorablement de la justice. Deux d’entre eux ne sont plus accessibles à des peines de sursis tandis que le troisième ne fait état que d’une mention. Pas de quoi attendrir le parquet qui requiert des peines de 9 mois de prison ferme pour les deux premiers et 12 mois de prison avec sursis probatoire pour le troisième.

Après délibération, le tribunal reconnaît les trois prévenus coupables. Jonathan S. et Jérémy Y. sont condamnés à la peine de 6 mois de prison ferme avec une convocation devant le juge d’application des peines. Florian S. est condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire.