Vœux d’Olivier Hoarau : Investissement record, solidarité et lutte contre le chômage au programme

Le maire du Port est revenu sur les principaux accomplissements de l'année passée avant de détailler ce qui attend l'équipe municipale pour 2024. Aide aux Portois les plus fragiles, création d’un vrai terrain pour les rodéos à moto ou encore construction de nouveaux logements, Olivier Hoarau a fait le point.

C’est dans le cadre de la Friche qu’Olivier Hoarau a décidé de présenter ses voeux pour 2024 à la presse. Si le maire du Port a d’abord tenu à revenir sur le cyclone Belal qui a relativement épargné sa commune. “Nous avons eu une actualité marquée par le cyclone, avec un bilan lourd, cinq morts, mais avec aussi une vraie résilience des Réunionnais. Cinq morts qui viennent remettre la question de la fragilité. Nous nous devons d’être à leurs côtés. Nous avons vu des familles bloquées et piégées par les coupures d’eau et d’électricité. Le Port a été épargné, mais nous nous devons d’être solidaires des autres communes de l’île. Le bilan financier sera lourd, avec toutes les équipes municipales mobilisées”, rappelle l’édile.

“2023 au Port, c’est l’image d’une ville apaisée et solidaire”

La crise du logement que connaît l’île est également au centre des préoccupations du maire, qui confirme que cela sera l’une des priorités de la ville en 2024. “L’opération amirale, c’est le projet port de l’Océan, mais aussi le quartier Mascareignes qui prend vie. 84 hectares de logements, de commerces, d’artisanat et un pôle santé. 72 logements seront inaugurés en 2024 sur le mail de l’Océan. Les travaux des berges de la rivière des Galets seront finis au 1er semestre 2024. Ce fil vert comprendra un parcours et une promenade conviviale pour marquer et embellir un endroit apprécié des Portois”, souligne Olivier Hoarau.

Le maire est aussi revenu sur les “24 millions d’euros d’investissement, c’est une somme jamais atteinte”, et promet encore de faire plus lors du vote du prochain budget en février prochain. “2023 au Port, c’est l’image d’une ville apaisée et solidaire”, poursuit Olivier Hoarau, qui évite soigneusement de parler des émeutes qui ont émaillé sa ville au lendemain de la mort de Nahel en juin dernier. Ce dernier préfère mettre l’accent sur la “rénovation des écoles et des voiries”.

“2024, c’est aussi la première concrétisation du projet territoire 0 chômeur, avec les premières signatures de CDI dès la semaine prochaine”, tient à rappeler le maire.

2023, l’anniversaire des 10 ans de mandature

Les projets pour l’année à venir ne manquent pas pour la ville portuaire et “2024 s’ouvre et nous la regardons avec le même élan qu’en 2023”, indique le maire qui rappelle que cela fait maintenant une décennie qu’il est la tête de sa ville. Olivier Hoarau veut aussi continuer à innover avec notamment la gestion de l’eau et la réutilisation des eaux grises.

L’un des points importants mis en avant par l’équipe municipale reste la future création d’un lieu dédié aux rodéos à moto “afin de garantir la tranquillité et la sécurité des habitants. Un endroit a déjà été trouvé et nous sommes même prêts à en envisager un deuxième, près de la rivière des Galets”. Mettant en avant le travail de médiation avec les principaux concernés, le maire se veut compréhensif. “Interdire n’est pas la solution, mais nous serons fermes avec ceux qui ne respectent pas les règles”.

Enfin, sur un volet plus social, Olivier Hoarau a confirmé qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’impôts en 2024. “Nous avons de plus une centaine de familles qui ont fait la demande de colis alimentaires, il faut être présent et responsable”, conclut le maire.