Violences : « Si c’était à refaire, je referais la même chose »

Quand il n’est pas chez son ex-compagne, Ludovic Z. n’a pas de domicile fixe. Dans la nuit du 23 au 24 février dernier, alors qu’il rentre d’une soirée avec son ex-compagne, la situation dégénère. Alors qu’elle rentre chez elle, ils se disputent et elle lui indique qu’elle ne veut pas qu’il reste. Il n’en a cure et rentre de force dans la maison en passant par le balcon. Une dispute éclate et il lui assène un coup de poing à l’œil. Elle appelle les gendarmes à 0 h 20 et il se retrouve garde à vue, puis au tribunal pour être jugé eu égard à un état de récidive pour violences datant de 2021.

« Si c’était à refaire, je referais la même chose« , indique le prévenu au président qui lui demande pourquoi il a agi de la sorte. « Elle m’a insulté« , voilà la raison qui a déclenché sa colère. Pour ne rien arranger, il est contrôlé par les gendarmes à un taux de 1,8 g/l d’alcool dans le sang à 9 heures du matin, soit plus de 8 heures après les faits. « Je bois beaucoup depuis le décès de ma mère », affirme-t-il à la barre.

Comme indiqué par le parquet, « les faits sont simples et reconnus« . « Il est chez elle alors qu’ils sont séparés, il n’a rien à faire à son domicile« , poursuit la magistrate qui requiert une peine de 18 mois de prison dont 6 avec sursis, la révocation de 6 mois du sursis précédent et le maintien détention. « Je conçois que l’on veuille être sévère, mais le dossier ce n’est pas du tout cela », répond la défense. « Il boit depuis l’âge de 8 ans et il a subi des choses dramatiques durant son enfance qui ont détérioré son rapport à la vie et aux femmes », plaide la robe noire qui décrit une peine excessive.

Le tribunal aura entendu la robe noire puisque son client est condamné à la peine de 10 mois de prison dont 6 mois de sursis. Le tribunal révoque le sursis précèdent à hauteur de 6 mois et prononce son maintien en détention.