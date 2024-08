Vigilance vague-submersion : Alerte orange à 22h

Vigilance orange vagues-submersion : soyez vigilant !

Orange vagues-submersion pour les côtes Ouest, Sud-Ouest et Sud

Jaune vagues-submersion pour la côte Nord-Ouest

Suite à la publication d’un bulletin de vigilance par Météo France, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité :

Vigilance orange pour vagues-submersion :

Je ne prends pas la mer

Je m’éloigne des côtes et des estuaires

Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit.

Je surveille la montée des eaux etje protège les biens qui peuvent être inondés

Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

Vigilance jaune vagues-submersion

Je ne me baigne pas

Je ne prends pas la mer et je protège les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau

Je ne m’approche pas du bord de l’eau et je me méfie des rouleaux et vagues soudaines,

même dans les zones qui semblent non exposées au risque

Je circule avec précaution en bord de mer, je limite ma vitesse sur les routes exposées à la houle

Météo-France a émis un bulletin de vigilance orange vagues-submersion concernant les zones Ouest, Sud-Ouest et Sud de La Réunion, entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table pour couvrir l’épisode de houle australe qui démarrera à partir de ce vendredi 02 août 22h jusqu’au samedi 03 août à 10h.

La côte Nord-Ouest reste en vigilance jaune vagues-submersion de la Pointe des Galets à la Pointe des Aigrettes.

Le pic de houle pourrait atteindre des hauteurs de 4 à 5 mètres en moyenne proche du littoral.

Cette vigilance sera probablement abaissée d’un cran dans la journée de samedi suite à l’amortissement progressif de la houle

Épisode de houle australe pouvant occasionner des submersions sur les zones concernées par la vigilance.

Suivi pour les prochaines 24 heures

Faits nouveaux

L’épisode n’a pas encore débuté.

Situation générale

Arrivée d’un train de houle de Sud-Sud-Ouest vers 2 mètres 50 ce vendredi matin, s’amplifiant progressivement pour atteindre un pic vers 5 mètres la nuit prochaine avec des périodes voisines de 14 à 15 secondes. Cette houle commence à s’amortir lentement à partir de demain samedi.

Observations notables

L’épisode n’a pas encore débuté.

Fortes pluies/Orages

Pas de vigilance particulière

Dans tous les cas, tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées par les médias ou en consultant les prévisions sur https://meteofrance.re/fr