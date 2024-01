Vigilance fortes pluies/orages : Toute l’île repasse au jaune ce mercredi

Le département baigne temporairement dans une atmosphère moins humide et moins instable ce mercredi, indique Météo France dans son bulletin émis cette nuit. La vigilance orange fortes pluies/orages qui touchait l'Est et le Sud-Est est terminée. Toute l'île est désormais en vigilance jaune.

Début : Fin de l’épisode ORANGE Fortes Pluies/Orages.

Fin probable : Mercredi 31 Janvier 2024 en matinée.

Situation générale

Le département baigne temporairement dans une atmosphère moins humide et moins instable ce mercredi.

Observations

Quelques données relevées à 02 h ce mercredi (cumuls de pluies en 12 h) : 85 mm à Gros Piton Ste-Rose 69 mm à Tan-Rouge 63 mm à Bellevue Bras-Panon et aux Colimaçons Prévisions

Des cellules orageuses évoluent en mer au Nord de la Réunion et n’impactent pas le temps sensible sur le département. Même si quelques précipitations peuvent encore concerner le département, elles baissent en intensité et la situation actuelle ne nécessite donc plus le maintien de la vigilance ORANGE Fortes Pluies/Orages sur les zones Est et Sud-Est.

Prochain bulletin : Dernier Bulletin.

Conseils de comportement

En vigilance Jaune Fortes pluies/orages

Je me tiens informé auprès des autorités

J’évite de pratiquer des activités nautiques

Je ne franchis pas, à pied ou en voiture, les ravines ou les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau