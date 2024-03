Vers un retour à un temps plus instable ce samedi après-midi

Le début de journée est agréable, il fait beau partout avec simplement quelques nuages côtiers dans l’Est mais une masse d’air plus instable va envahir le département en cours de journée. Le temps va donc tourner aux averses dans l’après-midi et pour une fois c’est surtout les Hauts de l’ouest qui seront les plus servis, pas de grosse quantité à redouter néanmoins. Une degradation plus nette pourrait intéresser la région du Volcan et tout le territoire de l’Est la nuit prochaine en donnant des lames d’eau plus conséquentes.

Les températures évoluent peu avec 29 à 31 degrés attendus en bord de mer, 27 degrés à Cilaos et 18 degrés au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort et souffle en rafales voisines de 50 à 60 km/h vers le chef-Lieu, 60 à 70 km/h entre Saint-Pierre et Saint-Joseph.

La mer reste peu agitée dans l’ouest et le nord, agitée dans l’Est et le sud avec une houle d’alizés proche de 2 mètres.