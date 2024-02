Vers des conditions plus sèches et une nouvelle cyclogenèse

Après une nuit dernière très arrosée sur l'Est et le Nord, La Réunion va retrouver pendant quelques jours des conditions météo agréables. On surveillera quand même, du coin de l'œil, la potentielle émergence d'un nouveau phénomène dépressionnaire au nord de l'île 😉

OBSERVATION

Certains d’entre vous ont certainement eu l’impression que le ciel était en train de vous tomber sur la tête, dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, sur l’Est et le Nord tout particulièrement, l’activité pluvio-orageuse aura été bien soutenue, notamment en début de soirée avec plusieurs centaines d’éclairs détectées (Cf. image suivante).

L’épisode pluvieux, qui aura finalement duré près de deux jours, s’est conclu en toute fin de nuit avec des cumuls importants, entre 100 et 200 mm en 12h et jusqu’à 400 mm en 48h ! Cela était malheureusement bien sensible sur le réseau routier ce matin entre chaussées inondées et éboulis dans les cirques.

TENDANCE

Pour les 4 à 5 prochains jours, notre île va connaître des conditions bien plus clémentes sous l’influence d’un alizé modéré de secteur est. Celui s’annonce majoritairement sec et sensiblement plus frais. En altitude (vers 1500 m), c’est même une masse d’air plus fraîche que la moyenne de l’ordre de 1 à 2°C environ qui va nous concerner. Associée à une inversion thermique assez basse pour la saison (sous les 2000 m), c’est clairement un temps propice à la randonnée en montagne qui nous attend.

CYCLOGENESE

Les modèles numériques commencent à proposer, de manière consensuelle, le développement d’un nouveau système dépressionnaire tropical au nord des Mascareignes en fin de semaine. Le précurseur (embryon) de cette nouvelle cyclogenèse est d’ailleurs déjà identifiable à 1300 km au nord-est de La Réunion. Selon le scénario majoritaire actuellement, ce phénomène pourrait transiter au nord de nos îles (à une distance et à une intensité qu’il reste à préciser) dans le courant du week-end.

Il parait nous parait donc opportun de garder un petit œil sur ce développement à venir, des fois qu’il vienne à influencer les conditions météo des Grandes Mascareignes…