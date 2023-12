Université : Le Sgen-CFDT salue le report du vote du budget

Dans un contexte tendu et après la suspension du président Frédéric Miranville, le syndicat soutient la décision du 1ᵉʳ vice-président de reporter le vote du budget. Un temps qui permettra d'expliquer et d'échanger avec l'ensemble des acteurs, plaide le Le Sgen-CFDT. Son communiqué :

Ce mercredi 13 décembre 2023 devait se tenir le conseil d’administration de l’université qui devait approuver le budget initial 2024.

Dans un contexte où de nombreuses universités présentent un budget en déficit, l’UR a fait le choix de présenter un budget en équilibre.

Le Recteur a émis des questionnements et a demandé des compléments d’informations pour pouvoir se prononcer.

Le Sgen-CFDT a souhaité que ces explications soient apportées et que le Recteur se prononce à nouveau avant que le budget ne soit soumis au vote.

Le Sgen-CFDT salue donc la décision prise en responsabilité par le 1ᵉʳ Vice-président de reporter le vote du budget lors d’une future séance du CA à la rentrée 2024.

Ce délai permettra d’obtenir une approbation la plus large possible de la proposition revisitée du budget grâce à des temps d’explication et d’échanges avec la communauté universitaire.

Le Sgen-CFDT réaffirme son soutien porté au projet du collectif Cap2024 et se rendra disponible pour travailler avec la gouvernance au service de l’établissement, des étudiants et des personnels.

Nous restons entièrement ouverts à tout échange avec chacune et chacun pendant cette période préparatoire au prochain CA.