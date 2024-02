Une belle journée ensoleillée

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Les quelques nuages présents au lever du jour sur l’Est disparaissent rapidement. C’est ensuite une belle journée qui s’annonce avec un temps globalement agréable et ensoleillé au programme.

Il y a bien quelques développements nuageux dans les hauts en journée, mais ils sont bien timides. Mis à part quelques débordements nuageux temporaires en direction des plages en début d’après-midi, le soleil garde la main sur la plupart des régions.

Les températures maximales atteignent 28 à 33 degrés sur le littoral, 18 à 20 au Volcan et au Maïdo et 24 à 27 degrés dans les Cirques.

L’alizé reste modéré et souffle en rafales jusqu’à 50 km/h dans les environs de Saint-Jo et entre Sainte-Marie et La Possession, atteignant parfois les 60 km/h à la Pointe des Galtes.

La mer est calme dans l’Ouest, agitée sur la côte au vent par une petite houle d’alizé.