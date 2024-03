Une belle journée en perspective

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Beau temps pour ce début Mars.

En effet, malgré des poches d’humidité sur les flancs du volcan entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, cette journée débute sous les meilleurs auspices avec un soleil régnant sans partage sur notre île. Ces conditions très clémentes se poursuivent en matinée avec un temps sec et lumineux. Vers la mi-journée, les nuages sont plus présents à mi-pente mais sans activité significative.

L’après-midi s’annonce donc nuageux dans les hauts avec tout au plus quelques farines sur les pentes et ensoleillé sur la majorité du littoral. Les éclaircies résistent également de belle manière sur le Sud-Ouest, dans les cirques et sur les sommets.

A la faveur de cette insolation généreuse, les thermomètres grimpent vite pour atteindre 28 à 32°C sur le littoral, 20 à 22°C au Pas de Bellecombe-Jacob ou au Piton-Maïdo et 24 à 27°C dans les Cirques.

L’alizé reprend un peu de vigueur avec des rafales de 50 à 60 km/h sur le littoral allant de Saint-Philippe à l’Étang-Salé et 40 à 50 km/h de Saint-André au Port. Les brises dominent sur les plages et en baie de Saint-Paul.

La mer est majoritairement agitée avec une petite houle d’alizé sur la côte au vent qui s’amortit vers 1 mètre et une houle de Sud-Ouest comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.