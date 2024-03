Un temps chaud et humide

Après les pluies orageuses de la nuit dans l'est et le sud-est, les éclaircies sont de retour ce dimanche matin. Les nuages restent présents dans l'est et de petites averses gagneront l'ouest et le sud dans l'après-midi.

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Le département est divisé en deux au cours de la matinée. Sur sa moitié est, le ciel est variable mais avec des passages nuageux plutôt majoritaires. Ces derniers occasionnent des averses, notamment du côté de Takamaka et du Volcan. Sur l’ouest, les éclaircies sont majoritaires et le temps y est donc très agréable.

Puis les pentes s’ennuagent plus conséquemment mais les plus hauts sommets restent épargnés. L’après-midi, on observe une bonne nébulosité sur les pentes de l’ouest et du sud-ouest mais les averses sont plutôt du domaine du crachin. Ailleurs, le ciel est beaucoup plus variable, alternant éclaircies et averses souvent rares, mais plus marquées à nouveau du côté de Takamaka et des pentes du Volcan.

Le vent de secteur est est modéré à assez fort. Il souffle en rafales voisines d’une soixantaine de km/h sur les côtes sud et nord. À noter des rafales également sur les Plaines, le massif du Volcan et les pantes de l’Est.

La mer est peu agitée sur l’ouest et le sud-ouest, agitée ailleurs. Petite houle d’alizé de 1.5 à 2 mètres.