Un samedi contrasté entre averses et températures élevées

La journée débute avec une dominante nuageuse sur la moitié Nord-Est de l’île, accompagnée d’averses. À l’Ouest, de Cilaos à Mafate, la matinée demeure sèche, mais le soleil doit composer avec un voile nuageux en altitude.

Dans l’après-midi, les nuages s’épaississent sur le relief, apportant quelques gouttes dans les hauteurs de l’Ouest. La moitié Nord-Est conserve son lot d’averses, particulièrement sur les pentes du Volcan et la Route des Laves.

En soirée, les précipitations s’intensifient sur l’Est, prenant un caractère soutenu voire orageux dans un quart Sud-Est, en particulier du côté du Volcan. Malgré les nuages, les températures restent élevées, dépassant souvent les 30°C sur le littoral.

L’alizé de secteur Est reste modéré le long des côtes Sud et Nord, avec des rafales approchant les 60 km/h. Le vent souffle faiblement sur les plages de l’Ouest. La mer, peu agitée dans le Nord-Ouest et l’Ouest, devient agitée ailleurs et forte ce soir de Champ-Borne à Saint-Joseph en passant par le Sud Sauvage. La houle d’alizé, initialement proche de 2 mètres, s’amplifie entre 2 mètres 50 et 3 mètres dans la nuit de samedi à dimanche.