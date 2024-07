Un pétrolier coule dans la baie de Manille et fait craindre un scénario catastrophe

Les Philippines et ses pays voisins du sud-est asiatique retiennent leur souffle. Une mission délicate de siphonnage d’un pétrolier devrait débuter ce dimanche pour éviter le scénario catastrophe.

1,4 million de litres de fioul menacent de se répandre dans la baie de Manille, capitale des Philippines.

Le navire citerne MT Terra Nova, qui bat pavillon philippin, a coulé ce jeudi matin à environ sept kilomètres de la ville de Limay, située au niveau de la baie de Manille. 16 des 17 membres d’équipage ont été secourus mais l’un d’eux a péri lorsque le bateau a coulé.

Ce samedi, des plongeurs inspectant la coque du pétrolier qui a sombré par quarante mètres de fond ont constaté une « fuite minime » de fioul au niveau des valves, ce qui fait craindre une catastrophe environnementale. « Si tout le pétrole contenu dans le pétrolier venait à fuir, il s’agirait de la plus grande marée noire de l’histoire des Philippines », a admis le porte-parole des garde-côtes philippins Armando Balilo tout en précisant que « les réservoirs sont intacts », pour l’heure.

Aucun signal d’alerte signalant une tempête n’était en vigueur lorsque le MT Terra Nova a appareillé. Par conséquent, le navire n’a pas enfreint les règles relatives au mouvement des navires par temps fort. Les rescapés du naufrage affirment que le navire a été endommagé lors d’un demi-tour. En cause, une mer agitée en raison de la présence du typhon Gaemi qui avait frappé le pays la veille et tué une vingtaine de personnes.

« Le navire a coulé par 34 mètres de profondeur, ce qui est peu profond. Le siphonnage ne sera pas très technique et peut être fait rapidement pour protéger les eaux avoisinantes de Bataan et de la baie de Manille contre les impacts environnementaux, sociaux, économiques et financiers », a déclaré, plutôt optimiste, le contre-amiral Balilo. L’opération pourrait durer sept jours en fonction des conditions météo.