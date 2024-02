Un mardi lourd et humide

Le bulletin du jour de Météo France Réunion:

Au lever du jour, les nuages sont encore nombreux et laissent parfois échapper des averses sur l’Est de l’île, approximativement de Sainte-Marie à Saint-Philippe en passant par le cirque de Salazie et la Plaine des Palmistes. Plus à l’Ouest, les éclaircies dominent avant l’arrivée des nuages à mi-pentes en cours de matinée. L’après-midi, ces nuages donnent des averses faibles à modérées le long des pentes et des remparts avec une petite préférence des hauts de l’Ouest. Sur les sommets de l’île, les éclaircies devraient rester majoritaires malgré des nuages temporairement plus nombreux en milieu de journée. Du côté du mercure, la sensation de chaleur restera encore désagréable pour cette journée avec une atmosphère encore moite dans les bas de l’Ouest et du Nord-Ouest.

L’alizé d’Est reste modéré à assez fort et souffle en rafales voisines de 50 à 60 km/h entre Saint-André et La Grande Chaloupe en passant par le Chef-Lieu, 60 à 70 km/h sur le Sud sauvage. Les brises dominent du Port à l’Étang Salé alors que sur Saint-Pierre l’alizé peut temporairement s’inviter au cours de l’après-midi.

Au lever du jour, la mer est forte sur l’Est et le Sud au déferlement d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres à 2 mètres 50. Cette houle s’amortit progressivement en journée et laisse place à une mer agitée. Sur l’Ouest et le Nord-Ouest, la mer est généralement peu agitée.