Un lundi entre pluie et orage, un mardi vers l’amélioration

Comme nous l’avions évoqué dans notre article d’hier (« vers un début de semaine humide »), ces dernières 24h ont été marquées par des pluies régulières et ponctuellement orageuses sur notre île. Les cumuls observés sont d’ailleurs assez remarquables sur les hauteurs de l’Est (entre 150 et 200 mm) et du Nord (proches des 100 mm).

A cette heure, l’arrosage est d’ailleurs encore en cours avec un orage bien costaud sur le Piton de La Fournaise et un autre en développement sur la région de St André. D’autres foyers orageux sont également détectés tout autour de l’île, témoignages de conditions encore bien instables dans notre zone (Cf. image suivante).

Ces conditions agitées vont perdurer encore la nuit prochaine et s’atténuer assez rapidement en matinée de demain. Une vigilance JAUNE fortes pluies/orages est d’ailleurs en cours et valable jusqu’à demain matin pour les régions Nord, Est et Sud-Est.







Une amélioration tend donc à se dessiner en journée de demain, même si au cours de l’après-midi des averses encore un poil « musclées » sont susceptibles de se produire sur les hauts de l’Ouest et du Sud-Ouest.

A compter de mercredi et très probablement jusqu’à samedi, changement radical d’ambiance avec un alizé modéré, sec et plus « frais » (ou moins chaud, c’est selon…). A suivre en parallèle, une (très) hypothétique amorce de cyclogenèse au nord des Mascareignes…mais, pour laquelle nous accordons assez peu de confiance pour le moment.