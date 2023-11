Un livre, un auteur : « Briser les silences », de Marie Claude Barbin

EXTRAIT :

Pour comprendre comment un enfant devient victime potentielle, il convient d’appréhender l’ensemble du cadre familial ou plutôt l’absence de cadre. Le prédateur sexuel s’attaque à une proie vulnérable dans un environnement qu’il pressent carencer sur le plan affectif. L’aubaine pour lui c’est un contexte « abandonnique » enfant délaissé, en manque d’amour.

Le contexte est posé. Des actes abominables vont suivre lorsque Marie Claude Barbin fera face à son bourreau « c’est une réécriture clinique de mon histoire. Au fil des années, je n’ai eu de cesse d’écrire (il s’agit là de la seconde version de son passé d’enfant victime de violences sexuelles), de trouver « les mots pour le dire » comme disait si bien l’écrivaine Marie Cardinale.

Des mots pour panser les maux de son corps.

Dans un ouvrage précédent, Marie Claude Barbin l’affirme « j’écrivais à la troisième personne « Léa dit qu’elle va bien » parce que je n’y arrivais pas à comprendre, à surmonter ce viol subi à l’âge de six ans ». Si pour sa mère, elle était « un colis encombrant », « une mauvaise étoile » elle lui a tout de même signifié que seule l’école la sauverait.

Alors Marie Claude Barbin va s’accrocher à ses cours, ses cahiers « à l’adolescence, j’ai revécu des flash-backs, des douleurs inscrits dans mon corps, je ne comprenais pas pourquoi j’avais autant de mal-être ». Au cours des décennies passées, elle mène diverses expériences professionnelles tournées vers les enfants en difficultés pour devenir psychologue : « un enfant n’a pas le sens de la chronologie des violences sexuelles subies, il n’a pas non plus assez de mots pour comprendre ce qu’il subit puisqu’il a une immaturité psychologique. Il est spectateur de sa vie. Au fil des années, il va avoir des comportements de déviance, être à côté de ses pompes. La société actuelle répond toujours « il faut passer à autre chose » ou encore « est-ce que tu ne l’as pas cherché ». Regardez l’actualité de Stéphane Plazza, il est violent avec ses partenaires et la société répond « oui, mais ». Aujourd’hui, la société est contaminée par les paroles de l’agresseur ».

Le titre de son ouvrage fait écho à sa voix « briser le silence ». Dans la voix de Marie Claude Barbin, il y a une brisure, une fêlure qui est… naturelle. « C’est un traumatisme qui habite mon corps d’une manière définitive. Quand bien même j’ai tenté de surmonter à travers les lectures, l’écriture, les formations diverses et variées. Mon cerveau tente de se concentrer sur autres choses ; des violences sexuelles faites aux enfants coûtent très chères à la société ».

« Briser le silence », un ouvrage de référence rédigé par une femme réunionnaise pour véritablement comprendre en 23 chapitres courts et d’une écriture aiguisée le processus d’une personne violée et de son prédateur…

C’est à lire !

Briser les silences

Marie Claude Barbin

L’Harmattan

205 pages.

NOTA BENE : Marie Claude Barbin se met à la disposition des écoles, des associations, des ateliers, des groupes de paroles sur ce thème. N’hésitez pas à lui demander à titre gratuit un exemplaire de son premier ouvrage « Léa dit qu’elle va bien ». mc.barbin@orange.fr