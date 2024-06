Un député LFI accusé d’un montage vidéo antisémite

Quand Jean-Marie Le Pen avait fait un jeu de mot horrible évoquant les fours crématoires en parlant du ministre Michel Durafour en 1988, on avait assisté à un tollé de l'ensemble de la classe politique, poussée notamment par la Gauche. Sebastien Delogu, député sortant de La France Insoumise vient de se permettre une sortie du même tonneau à l'encontre d'un député juif de l'Assemblée nationale, évoquant un "four à pierre", sans que grand monde s'en émeuve. C'est tout juste si certains journaux feront quelques lignes. Preuve s'il en était encore besoin, d'un antisémitisme de moins en moins caché à l'extrême gauche et d'une banalisation de l'abject.