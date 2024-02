Un couple franco-mauricien condamné pour proxénétisme aggravé

Un Saint-Paulois âgé de 43 ans est soupçonné d’avoir escroqué une quinzaine de personnes via sa société qui proposait des véhicules d’occasion en provenance de métropole à des prix compétitifs. La plupart d’entre elles n’ont jamais vu la couleur d’un pneu et on perdu les 80 % d’acompte qu’ils avaient versé.