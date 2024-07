Triple fléau : Quand la misère économique, morale et intellectuelle détruit des vies en silence

Autant la misère économique paraît plus tangible avec une analyse qui peut être argumentée et chiffrée, autant la misère morale et intellectuelle évoquent des situations plus insidieuses, souvent mal connues et cachées comme honteuses.

Notre belle langue, au travers de ses proverbes imagés, peut toutefois nous aider à appréhender ces réalités compliquées qui, même si elles se définissent différemment, sont souvent entremêlées et interdépendantes.

« Goni vid i tien pa d’bout »

La misère économique est un problème bien documenté et chiffré, tant en métropole qu’à La Réunion. Ainsi, en 2021, en métropole, 14,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui représente environ 9,1 millions de personnes. À La Réunion, ce taux est beaucoup plus élevé, atteignant 36% de la population, soit environ 319.300 personnes en 2021.

Le niveau de vie moyen mensuel est également révélateur des disparités économiques. En métropole, il s’élève à 1 770 euros brut contre seulement 1 290 euros à La Réunion. Cette différence de niveau de vie est accentuée par un taux de chômage important de 24% à La Réunion, comparé à 15% en métropole.

Les prestations sociales jouent également un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté. À La Réunion, elles représentent 16% du revenu disponible des ménages, contre seulement 5% en métropole[6]. Sans ces aides, 49% des Réunionnais vivraient sous le seuil de pauvreté, contre 15% en métropole.

Enfin, le coût de la vie à La Réunion est en moyenne 9% plus élevée qu’en métropole, ce qui aggrave encore davantage les inégalités économiques et le pouvoir d’achat des Réunionnais.

« Léker i koz, la bouche i menti »

La misère morale, quant à elle, est une souffrance émotionnelle et psychologique profonde.

Elle est souvent liée à des sentiments de vide, de désespoir et de perte de sens dans la vie.

Contrairement à la misère économique, elle ne se voit pas et peut être masquée par des apparences de normalité.

Par exemple, environ 30% des personnes âgées de plus de 65 ans en France souffrent d’isolement social, un facteur clé de la misère morale. Cette souffrance est insidieuse, car elle ronge l’individu de l’intérieur, souvent sans que les proches ou la société ne s’en aperçoivent.

La misère morale à La Réunion est davantage dépendante de la pauvreté économique, parce qu’elle est exacerbée par un taux de pauvreté plus élevé, des inégalités de revenus plus marquées, des conditions de vie difficiles, et une inflation qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat.

Ces facteurs combinés créent une réalité plus dure à La Réunion comparée à la métropole française.

« lékritir dann fénoir »

La misère intellectuelle se réfère plus à une privation de stimulation intellectuelle et de développement cognitif.

En métropole, près de 37% des jeunes adultes ont suivi des études supérieures, tandis qu’à La Réunion, ce chiffre varie entre 21% et 30%.

De plus, ce sont environ plus de 50% des jeunes de 18 à 34 ans sur notre île qui n’ont pas terminé le lycée, contre seulement 33% en métropole.

Cette disparité éducative est aggravée par un taux de pauvreté élevé, impactant directement l’accès à l’éducation.

Ainsi, 56% des élèves réunionnais sont scolarisés dans des réseaux d’éducation prioritaire, comparé à 35,7% en métropole. Ces chiffres montrent une disparité significative dans l’accès à une éducation de qualité, contribuant de fait à la misère intellectuelle.

Il me semble pertinent à ce stade d’ouvrir une parenthèse sur débat vif qui agite les milieux intellectuels et politiques qui tentent d’opposer de manière franche l’influence des réseaux sociaux et de la lecture.

Réseaux Sociaux : la menace discrète qui dévore notre culture et notre lecture ?

Le débat sur l’influence des réseaux sociaux sur la culture et la lecture est complexe et fait largement polémique.

D’un côté, les réseaux sociaux offrent une plateforme pour la diffusion rapide d’informations et la promotion de la culture, permettant à un large public de découvrir de nouveaux contenus littéraires et artistiques.

Cependant, ils peuvent également entraîner une diminution du temps consacré à la lecture traditionnelle, en particulier chez les jeunes, qui passent de plus en plus de temps sur les écrans.

Les algorithmes des réseaux sociaux tendent à privilégier les contenus engageants mais souvent superficiels, ce qui peut nuire à la qualité de l’information et à l’enrichissement culturel.

En outre, l’usage excessif des réseaux sociaux peut mener à des problèmes de concentration et à une dépendance accrue.

En résumé, il est crucial de reconnaître que les jeux vidéo et la télévision peuvent avoir des effets mitigés sur la misère morale et intellectuelle, tandis que la lecture offre des bénéfices clairs et mesurables.

Promouvoir la lecture et un usage équilibré des écrans est essentiel pour combattre ces formes de misère, tant en métropole qu’à La Réunion.

Jean-François Samlong : une voix réunionnaise sur la misère morale et intellectuelle

Jean-François Samlong, écrivain, romancier et sociologue réunionnais, a abordé la question de la misère morale et intellectuelle dans plusieurs de ses œuvres.

Il a su capturer la complexité de ces formes de souffrance à travers ses écrits, offrant ainsi une réflexion profonde sur les défis auxquels sont confrontés les réunionnais.

Ainsi, dans son livre *Un soleil en exil*, il écrit :

« La misère morale et intellectuelle est une prison invisible, où l’âme et l’esprit sont enchaînés par l’ignorance et le désespoir. Libérer ces chaînes nécessite plus que des ressources matérielles ; il faut une renaissance culturelle et spirituelle. »

Cette citation met en lumière l’importance de reconnaître et de combattre la misère morale et intellectuelle, qui, contrairement à la misère économique, sont souvent invisibles.

L’écrivain souligne que pour surmonter ces formes de misère, il est essentiel de promouvoir l’éducation, la culture et le soutien émotionnel, afin de permettre à chaque individu de s’épanouir pleinement.

Aussi, des initiatives audacieuses transforment la misère morale et intellectuelle en un avenir d’espoir et de savoir.

Des initiatives puissantes contre la misère morale et intellectuelle

Combattre la misère morale et intellectuelle nécessite une approche holistique et bienveillante, axée sur le soutien émotionnel, l’amélioration des liens sociaux, l’accès à l’éducation et la stimulation intellectuelle. En mettant en œuvre ces stratégies, il est possible de créer un environnement où chacun peut s’épanouir pleinement et trouver un sens à sa vie tels que concrètement :

– le soutien émotionnel: offrir un soutien psychologique via des thérapies individuelles ou de groupe peut aider les personnes à surmonter leur détresse émotionnelle :

– le renforcement des liens sociaux: encourager les interactions sociales et les activités communautaires pour réduire l’isolement social.

– l’éducation à l’empathie: promouvoir l’empathie et la compréhension mutuelle à travers des programmes éducatifs et des ateliers.

– l’engagement dans des activités significatives : encourager les individus à s’engager dans des activités qui donnent un sens à leur vie, comme le bénévolat ou des projets créatifs ;

– l’accès à l’éducation : améliorer l’accès à une éducation de qualité pour tous, en particulier dans les régions défavorisées.

– le soutien aux enseignants: fournir une formation continue et des ressources aux enseignants pour qu’ils puissent offrir une éducation stimulante et adaptée aux besoins des élèves.

Pour conclure, lutter contre la misère morale et intellectuelle est non seulement un impératif éthique, mais aussi une nécessité pour construire une société plus juste, prospère et harmonieuse.