Tourisme : Vers une liaison entre La Réunion, Tamatave et l’île Sainte-Marie

Le sujet avait été au cœur des discussions entre les acteurs politiques et économiques malgaches et la présidente de Région Huguette Bello lors de la récente visite de cette dernière sur l’île Sainte-Marie.

Selon un communiqué de l’Office de tourisme de Sainte-Marie, l’île de la côte est malgache sera bientôt « (re)connectée » avec La Réunion grâce à une liaison aérienne via Tamatave qui sera lancée le 30 octobre.

Les détails de cette ouverture de ligne devraient être annoncés à l’occasion du salon VEEZIT (du 6 au 8 septembre au Parc des expositions de Saint-Denis). Selon nos informations, si le projet venait à aboutir, l’ATR de la compagnie Ewa, seul capable de décoller de la petite piste de l’île Sainte-Marie, pourrait être utilisé dans le cadre d’une liaison gérée sa maison mère, Air Austral. Mais pour l’instant, aucun accord n’a été fixé entre l’Office de tourisme de l’île Sainte-Marie et les compagnies aériennes. Il n’y a donc à ce stade aucun programme de vol.

Le communiqué :

La Réunion bientôt (re)connectée à l’île Sainte-Marie

Le premier carnaval des baleines inauguré la semaine dernière sur l’île Sainte-Marie a permis à l’office du tourisme local, d’évoquer le tout prochain programme aérien permettant une connexion facilitée entre La Réunion et l’île malgache. Zoom sur les événements festifs de la destination au tourisme responsable.

L’île Sainte-Marie a inauguré son premier carnaval des baleines jeudi 15 août. Une manifestation qui a réuni la population pour célébrer le cétacé qui choisit aussi ses côtes pour se reproduire. Avec quelques 2.400 baleines identifiées l’an dernier, l’île Sainte-Marie de son nom malgache Nosy Boraha est considérée par les scientifiques comme l’une des, sinon la plus grande concentration mondiale de baleines à bosses, en cette saison dans l’océan Indien. D’ailleurs, l’association CETAMADA qui fait référence pour leur observation a mis en place un code de conduite pour une approche particulièrement respectueuse de ces mammifères marins. De juin à octobre, les cétacés s’abritent dans l’étroit canal Sainte-Marie pour se choisir ou materner et se laissent observer depuis le tout proche grand lagon de l’île.

Le président de l’Office du Tourisme de l’île Sainte-Marie, Berthy Ramdoo a félicité l’association locale Drôles de Dames qui œuvre pour le développement durable, pour son implication dans cette nouvelle manifestation culturelle avec défilé costumé, chants et danses. Le ministère du tourisme et l’Office National du Tourisme de Madagascar ont également été chaleureusement remerciés pour leur concours dans cette initiative.

Berthy Ramdoo a évoqué la mise en place de vols qui permettront aux touristes de rejoindre l’île Sainte-Marie plus facilement à partir du 30 octobre prochain depuis La Réunion. Période qui coïncide avec le festival des pirates qui aura lieu du 1er au 3 novembre, pour le week-end de la Toussaint.

Cette nouvelle connexion reliera La Réunion à Sainte-Marie en quelques heures via une escale à Tamatave. Le programme précis de ces vols sera officiellement lancé lors du premier salon VEEZIT, événement international du Tourisme et des Loisirs de l’océan Indien pour le grand public et les professionnels qui se tiendra au parc des expos à Saint-Denis les 6,7 et 8 septembre prochain. Berthy Ramdoo représentera l’OTSM sur le salon VEEZIT pour rencontrer les acteurs du tourisme de La Réunion.

Suite à la visite à l’île Sainte-Marie de la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, nombreux sont les projets de coopération qui prennent forme entre les deux îles voisines et qui seront facilités par cette nouvelle liaison.