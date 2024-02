Thérèse Baillif : Le portrait de la pionnière réunionnaise du féminisme dans un documentaire

Découvrez l'histoire fascinante de Thérèse Baillif, une jeune fille réunionnaise qui a bravé les conventions sociales pour devenir une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes. À travers un documentaire de 52 minutes réalisé par Jarmila Buzkova et diffusé le 6 mars prochain sur Réunion 1ère, plongez dans le parcours extraordinaire de cette femme dévouée à la cause féministe et à la lutte contre les violences intrafamiliales, et dont le témoignage, à 93 ans, révèle toute la pertinence et la force de son engagement.

Dans le documentaire « Thérèse Baillif, de la colonie aux honneurs de la République », Jarmila Buzkova nous plonge dans la vie captivante de Thérèse Baillif, une jeune fille réunionnaise qui a défié les conventions sociales pour devenir une pionnière des droits des femmes. Née Thérèse Lucas en 1930 aux Avirons, elle a choisi un chemin différent de celui qui lui était assigné, préférant consacrer sa vie à la lutte contre les violences intrafamiliales.

Le film documentaire, d’une durée de 52 minutes, explore les motivations et les défis auxquels Thérèse Baillif a dû faire face tout au long de sa vie. De ses débuts modestes dans une famille rurale à son engagement passionné pour l’égalité des sexes, le récit nous offre un aperçu fascinant de son parcours.

Grâce aux témoignages poignants de Thérèse Baillif elle-même, âgée de 93 ans, ainsi qu’à une pléthore d’intervenants et d’images d’archives, le documentaire illustre la pertinence et la force de son engagement. Son histoire, empreinte d’humour lucide et bienveillant, révèle l’importance de son action dans la société réunionnaise et au-delà.

Le film met en lumière le rôle essentiel de Thérèse Baillif dans la lutte pour les droits des femmes, de ses premières expériences dans le monde du travail à son combat incessant pour une société plus juste et égalitaire. Son parcours remarquable démontre que les femmes ont le pouvoir de changer le monde, même dans les circonstances les plus difficiles.

Bande annonce « Thérèse Baillif, de la colonie aux honneurs de la République » from LaClairière Ouest on Vimeo.