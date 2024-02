Tempête tropicale ELEANOR : Une trajectoire rassurante, une influence indirecte possible

Cyclojournal :

Aujourd’hui la tempête tropicale ELEANOR prend la direction du sud, mais pas de panique, dans les dernières sorties des modèles, le centre du système devrait épargner notre île. En revanche, pour nos cousins Mauriciens, le risque persiste même si le scénario actuel tend vers un passage à une centaine de kilomètres à l’Est de Maurice faisant passer le coeur du système au large de l’île Maurice.

Pour autant, l’incertitude fait que l’on ne peut pas encore l’affirmer complètement.

Au satellite, on voit très clairement la rotation du système mais la convection au centre est encore hésitante… Une intensification au stade de cyclone tropical est attendue dans les 24 prochaines heures. Malgré cette intensification, le cisaillement de vent en altitude devrait vite faire redescendre ELEANOR au stade de tempête et même de dépression tropicale.

Pour la Réunion alors ?

Encore une fois, il est difficile de prévoir une influence indirecte, mais nous pouvons déjà nous attendre à des pluies pour cette fin de semaine. L’instabilité sera certainement présente, rendant des orages également envisageables. Nous vous le confirmerons dans les prochains articles ! 😀 #RestezConnectés

Nous sommes désormais en Pré-alerte jaune cyclonique à partir de ce soir 20h.

La météo demain :

Pour demain, le flux d’Est va basculer Sud-Est et va devenir plus humide, notamment dans l’après midi où des averses modérées seront possibles. L’Est et le Sud-Est seront les zones exposées.

Le vent pourra atteindre les 60/70 km/h dans les zones exposées et il devrait se renforcer à l’approche d’ELEANOR jeudi.

Pour retrouver le bulletin rédigé de Météo France : https://meteofrance.re/fr

Nartrouve demain ! :p