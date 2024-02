Tempête tropicale ELEANOR : passage au plus près de Maurice demain

Ce matin (8h30), le centre d’ELEANOR se situe à environ 680 km au nord-est de Maurice et se déplace en direction du sud à un peu plus de 10 km/h. Parallèlement à cela, le phénomène peine toujours à s’intensifier, a priori sous les effets combinés d’un cisaillement de vent de secteur nord-est et d’intrusion d’air sec dans sa circulation.

Les ilots mauriciens de Saint-Brandon devraient subir les effets d’ELEANOR en cours de journée…et, pour le coup si les prévisions actuelles se vérifient, cela risque de faire mentir le vieil adage : « cyclone St Brandon, cyclone La Réunion« .

Au cours des prochaines 48h, il est attendu qu’ELEANOR poursuive sa trajectoire en direction générale du sud, voire du sud-sud-ouest, la rapprochant progressivement de Maurice et de La Réunion.

Dans ce scénario, le centre d’ELEANOR pourrait passer au plus proche de l’île Maurice en matinée de demain jeudi, à moins de 200 km à l’est. Compte tenu de la marge d’incertitude de la prévision, il n’est pas encore totalement exclu que l’île Maurice puisse subir un impact direct.

Pour La Réunion, le passage « au plus près » devrait se faire en journée de vendredi à plus de 300 km au sud-est et alors qu’ELEANOR serait en phase d’affaiblissement rapide. De la sorte, pour notre île, seule une influence indirecte de phénomène est aujourd’hui envisagée (accélération du vent de sud et quelques pluies portées par l’alizé sur la façade sud-est). L’importance de cette influence sera à affiner au cours des prochaines 24/48h.

A noter également que la prévision de trajectoire en fin d’échéance qui renverrait ELEANOR vers Madagascar ne présente pas d’inquiétude particulière, dans la mesure où il s’agirait alors d’un phénomène en fin de vie (inférieur au stade de dépression tropicale)

S’agissant de l’intensité, malgré ses difficultés actuelles, ELEANOR pourrait bénéficier d’une petite fenêtre favorable au cours des prochaines 24/36h. Si cela devait se confirmer, elle pourrait alors atteindre le stade de cyclone tropical, tout particulièrement lors de son passage au plus près de Maurice.