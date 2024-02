Tempête tropicale ELEANOR : Maurice « dans le bouillon », début de dégradation à La Réunion

A 8h30 ce jeudi, le centre de la forte tempête tropicale ELEANOR était pointée, à l’imagerie radar, à un peu moins de 110 km au large de la côte est mauricienne (~330 km de La Réunion) . Le système poursuit une route en direction du sud-sud-ouest à la vitesse de 20 km/h. Sur la trajectoire observée ces trois dernières heures, le centre du phénomène devrait rester en mer et ne pas concerner directement l’île sœur.

On notera également qu’ELEANOR ne montre pas de signe d’intensification et que, de fait, il semble désormais peu probable qu’elle atteigne le stade de cyclone tropical comme cela avait craint un moment. En soi, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les mauriciens qui ne devraient, dès lors, pas connaître de conditions cycloniques (rafale de vent à 150 km/h et plus).

Pour le moment, même si les conditions météo sont loin d’être au beau fixe dans l’île sœur, les observations ne rapportent pas de choses « violentes » comme en témoignent les cartes des services météo mauriciens. Les rafales de vent n’excèdent guère les 70 km/h alors que les cumuls de pluie en 24h demeurent sous les 50 mm.

Du coup, même si nos voisins sont « dans le bouillon« , on ne peut pas dire que c’est le déluge, fort heureusement pour eux.

Du côté de notre île, la relative proximité d’ELEANOR commence à se faire sentir avec un ciel majoritairement voilée par des cirrus (nuages inoffensifs de haute altitude), un renforcement sensible du vent de secteur sud-est (80 km/h à l’Anse des Cascades à 9h) et l’apparition de faibles averses, depuis la fin de nuit, sur le Sud de l’île.

Selon toute vraisemblance, ces conditions devraient progressivement se détériorer au fil de la journée avec, au menu :

un vent assez fort de secteur sud qui va s’inviter sur les plages ainsi que sur la côte est (~70 km/h en rafale),

des averses qui vont devenir plus régulières sur la moitié sud de l’île ainsi que les hauts afférents,

l’arrivée d’une « petite » houle cyclonique sur les côtes est et sud-est.

Sauf (mauvaise) surprise, ça ne devrait donc pas être le « déluge » non plus chez nous. Néanmoins, il convient de rester prudent et attentif.

A noter des bulletins de vigilances météorologiques on été émis par Météo France :

Nous sommes toujours en pré-alerte jaune cyclonique

Une vigilance JAUNE fortes pluies/orages a été émise pour le Sud-Est de l’île. Elle est valable à compter de jeudi 22/02 à 14h00

Une vigilance JAUNE vagues/submersions a été émise pour les côtes est de l’île. Elle est valable à compter de jeudi 22/02 à 14h00

https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion