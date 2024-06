St-Pierre : Un éleveur de porcs condamné pour non-respect des règles sanitaires et environnementales

Un éleveur de porcs de Saint-Pierre vient d’être reconnu coupable pour une série d’infractions qui concernent autant la santé publique, l’environnement que la protection animale. Alors que les agents de la DAAF s’étaient rendus sur son élevage après une fausse dénonciation pour un abattoir clandestin, ils ont découvert de nombreuses irrégularités sur l’exploitation.

En plus d’un manque d’hygiène sur le site, qui n’était pas doté d’éléments sanitaires pour les personnes travaillant sur les lieux, le stockage des viandes et la préparation des marinades ne respectaient pas les normes. De plus, le hachoir à viande n’avait pas été nettoyé et comportait des asticots.

Les agents de la DAAF ont également relevé un taux de phosphore anormalement élevé, laissant penser à des déversements de lisier non réglementaire. Enfin, les animaux n’étaient pas placés selon la réglementation en vigueur avec des séparations par âge et taille. Cinq porcelets mort-nés ont été retrouvés au milieu des autres porcs, tandis qu’un porcelet de quelques mois souffrant d’une patte n’était pas soigné.

La défense de l’agriculteur, qui affirmait utiliser des méthodes traditionnelles et biologiques, n’a pas convaincu. Il a été reconnu coupable pour l’ensemble des faits et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, une amende de 20.000 euros, dont la moitié avec sursis, ainsi que 1.000 euros pour les contraventions de 5e classe et 500 euros pour celles de 4e classe. Le total s’élève à 20.000 euros.