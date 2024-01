St-Louis : Juliana M’Doihoma se déplace pour convaincre les habitants de l’étang du Gol d’évacuer

Situé entre l’océan et l’étang, le quartier de l’Etang du Gol à Saint-Louis est le littoral le plus dangereux de l’île lors des épisodes cycloniques. Attachés à leur quartier et à leur maison, certains habitants ont parfois du mal à accepter l’idée de devoir se réfugier dans les centres d’hébergement mis en place par la commune.

Sommée par la préfecture d’agir, Juliana M’Doihoma a préféré le travail de proximité à la publication d’un arrêté municipal. Aux côtés de la police municipale, la maire de Saint-Louis s’est rendue dans le quartier afin de faire du porte-à-porte pour inciter les habitants à évacuer avant le passage en alerte violette.

Au total, une trentaine d’habitants ont accepté de quitter leur domicile. Une moitié est hébergée dans le centre d’hébergement Henri Lapierre, tandis que l’autre moitié a pu trouver des solutions familiales.

Concernant les autres quartiers de la ville, la municipalité a nommé des personnes relais afin de relever les difficultés des habitants. À Îlet-Furcy, la mairie a fait installer des stocks d’eau chez l’un d’entre eux. Le radier fusible de ce quartier est submergé depuis hier.

De nombreuses ravines sont en crues, comme celle de Trois Ravines. La municipalité demande aux habitants de ne pas chercher à faire d’images pour les diffuser et ainsi éviter tous risques.