Cyclone Belal : La Réunion repasse en alerte rouge

La préfecture de la Réunion et Météo France ont fait le point à la mi-journée. L'œil du cyclone est en train de s'éloigner et Jérôme Filippini a décidé de rétrograder le niveau du plan Orsec cyclonique. La Réunion n'est plus en alerte violette mais rouge.

Météo France explique que l’œil du cyclone a longé le Nord de l’île ce lundi matin et se trouve actuellement sur la côte Est au niveau de Sainte-Rose. Le « mur » du cyclone Belal concerne encore l’Est de La Réunion. Les conditions météorologiques restent dégradées, mais le météore devrait s’évacuer en fin de journée.

Compte tenu de la situation, le préfet de La Réunion a décidé de repasser de l’alerte violette à l’alerte rouge. Les secours peuvent à nouveau sortir. Les équipes d’interventions et de sécurisation des équipements vont d’ailleurs pouvoir faire le point sur la situation sur les routes, notamment afin de permettre un passage en phase de sauvegarde aussi vite que possible.

Le préfet fait le bilan de l’épisode climatique. 671 personnes ont été accueillies dans les centres d’hébergement. 200.000 foyers sont actuellement privés d’électricité. 37.000 personnes sont concernées par des coupures préventives.

Communiqué de la préfecture

La Réunion reste en alerte Rouge : restez confinés et informés !

En approche de La Réunion, et probablement sous l’effet du relief marqué de l’île, le Cyclone Belal a infléchi sa trajectoire et le mur de l’œil a transité sur un axe La Possession – Saint-Denis, sans vraiment entrer dans les terres, avant de se décaler vers Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Il aborde actuellement le secteur de Sainte-Rose et va longer le côté Est.

La partie Ouest du mur de l’œil est moins active et les rafales supérieures à 200 km/h ne sont plus attendues, sauf sur Piton Sainte Rose. Le cyclone se décale progressivement vers le Sud-Est et La Réunion reste dans sa zone d’influence avec des conditions encore dégradées :

Des vents de 130 à 150 km/h sont possibles dans les bas de l’Est et jusqu’à 170km/h sur les hauts de l’Est ;

– Plus de 1 000 mm en 48h sur l’épisode dans l’Est (secteur Volcan)

– Environ 900 mm en 48h dans les hauts du Nord

– Et 200 à 300 mm en 48h sur le littoral Nord-Ouest et Nord

· La houle a atteint près de 8 mètres : elle commence à légèrement s’atténuer sur le Nord de l’île et se décale vers le Sud-Ouest puis le Sud.

Au regard de ces conditions et prévisions météorologiques, le préfet a décidé la levée de l’alerte violette à 13 heures, afin de permettre aux forces de secours et de sécurité, aux collectivités et services de gestion crise de reprendre les interventions d’urgence.

Compte tenu des fortes pluies, plusieurs cours d’eau sont actuellement en crue. Une vigilance particulière est recommandée pour les personnes vivant à proximité des radiers et rivières.

L’alerte rouge impose de :

• Rester abrité ;

• S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

• Rester calme, ne pas paniquer ;

• N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

• Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

• Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

• Si la maison commence à se dégrader voire à s’effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit,…) ;

• Se méfier du passage de l’œil, zone de calme relatif située au centre du cyclone : ne pas se laisser tromper par l’amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

• Si l’habitation a trop souffert, n’offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

Cellule d’information du public :

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d’information du public (CIP) est activée pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences.