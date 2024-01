Le relief de l’île a permis de forcer le cyclone à ne pas rentrer dans le cœur du territoire de La Réunion. Belal poursuit sa course et l’œil du phénomène se trouve désormais au niveau de Sainte-Rose. Nous devrions rester sous son influence jusqu’en début de soirée, selon Météo-France. La préfecture annonce également que près de 200.000 clients d’EDF sont privés de courant, et 35.000 foyers privés d’eau.