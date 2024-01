St-Louis : À 61 ans et handicapée, Marie-Claude a dû fuir son logement dangereux et insalubre

Marie-Claude n’a pas encore constaté si Belal et Candice avaient causé des dégâts dans son logement pour la simple et bonne raison qu’elle n’y met plus les pieds. Bien qu’elle continue à payer le loyer malgré sa petite Allocation adulte handicapé (AAH), son état de santé et les dangers que représente son appartement l’ont obligée à se réfugier chez quelqu’un en y laissant ses affaires.

C’est en 2021 que la SHLMR lui propose ce logement social de la rue Georges Paulin à la Rivière Saint-Louis. Bien que l’appartement ne lui plaise pas, elle assure que « zot la mi la pression a moin pour que mi prend le logement. Bana la di a moin que si mi prend pa l’appartement la, moin l’aura pa un autre logement. » Si au début tout allait bien, les problèmes sont arrivés rapidement avec une fuite d’eau qui coule depuis le compteur électrique.

De plus, la moisissure a commencé à envahir l’entrée et la cuisine. Après avoir alerté à plusieurs reprises le bailleur social, quelqu’un est finalement venu pour des réparations. « Li la juste gratte un peu et met un coup de peinture », indique la sexagénaire. Il n’a donc pas fallu attendre longtemps avant que la moisissure ne revienne.

Depuis, elle ne cesse de solliciter la SHLMR pour avoir un nouveau logement, mais elle s’entend dire qu’elle n’est pas prioritaire, car elle n’a pas d’enfant à charge. Une situation qui affecte sa santé déjà très fragile.

En effet, Marie-Claude a subi une importante opération du cœur et se trouve sous traitement médical pour le reste de ses jours. Ce traitement lui provoque des étourdissements et son médecin ne veut plus qu’elle se déplace seule, car son risque d’évanouissement est trop élevé.

Une situation qui impacte aussi sa fille qui se désespère de voir sa mère traitée ainsi. « Je la retrouve souvent en pleurs et ça me fait mal. Le pire, c’est de voir qu’il n’y a aucune réaction de la part du bailleur social », regrette-t-elle.