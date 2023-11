St-Leu : Ils tabassent un homme à 4 contre 1, mais personne n’assume

Quatre individus ont été jugés par le tribunal de Saint-Pierre pour avoir lynché un autre homme devant un bar. Les divers témoignages s'opposent et, malgré l'état de la victime, personne n'avoue vraiment avoir frappé. Le tribunal va les reconnaître coupable et les condamner.

Le 11 septembre dernier, Brice* passe la soirée dans le bar tenu par des amis. Il n’y travaille pas, mais donne des petits coups de main. À l’heure de la fermeture, il voit Thomas*, déjà bien agité, embêté une femme à l’intérieur de l’établissement. Brice va le pousser dehors, de manière très calme selon des témoignages.

Une fois à l’extérieur, le cousin de Thomas et deux autres amis vont tabasser Brice. Celui-ci va se retrouver par terre et se faire rouer de coups de pied par les quatre hommes. La femme qu’il a éloignée de Thomas vient se mettre sur lui pour le protéger. Son visage est ravagé et il souffre d’une fracture du plancher de l’œil. Il se verra prescrire 7 jours d’ITT par le médecin légiste.

Après plus de deux mois d’enquête, les gendarmes sont parvenus à identifier les quatre suspects qui ont été déférés et jugés en comparution immédiate ce vendredi. Face aux juges, les versions diffèrent selon les prévenus, mais surtout qui sont contradictoires avec les versions des témoins.

« Leur mauvaise foi rend cette audience inutile«

À la barre, ils accusent Brice d’avoir frappé le premier et ils assurent avoir seulement voulu séparer les individus. S’ils avouent avoir donné des coups, ils jurent n’avoir fait que répliquer. Bien évidemment, aucun d’entre eux n’a donné de coups de pied lorsque la victime était à terre.

« Leurs versions divergent au fil des gardes à vue. On ne peut s’en tenir à leur version, contrairement à celle de mon client qui corrobore celles des témoins. On ne sait pas qui a provoqué la bagarre, mais la seule chose sûre est que mon client a pris un coup derrière la tête alors qu’il rentrait vers le bar », souligne Me Pauline Blard, qui demande 5000 euros pour le préjudice de son client et 2000 euros de frais d’avocat.

De son côté, la procureure va évoquer les témoignages qui s’opposent « à la version absolument pas claire et réaliste » des prévenus. La parquetière leur reproche d’utiliser l’excuse de groupe pour se disculper et regrette « leur mauvaise foi qui rend cette audience inutile ». Elle requiert donc une peine de 15 mois de prison, dont 5 avec sursis contre Thomas, car récidiviste. Elle requiert également 12 mois, dont 6 avec sursis, pour le cousin de Thomas et 12 mois totalement assortis d’un sursis pour les deux autres.

« Peut-être qu’ils ont été effrayés par sa carrure«

Me Guillaume Darrioumerle, qui défend Thomas et un autre prévenu, va lui mettre en avant les témoignages qui assurent que Brice a porté le premier coup. Il souligne qu’aucun témoignage ne dit que Thomas a frappé Brice. Pour l’autre client, « il a donné deux coups de poing, mais c’est de la légitime défense puisqu’il a également pris deux coups. C’est proportionné, d’autant que Brice est deux fois plus costaud que lui.«

De son côté, Me Youssef Ben Slamia, qui défend les deux autres, va expliquer que son client « a voulu s’assurer que son cousin, qui est un gringalet avec une grande bouche, ne se fasse pas démonter par Brice qui est costaud. Les témoins disent que c’est Brice qui l’a frappé en premier. Il n’y a même pas de légitime défense, puisque mon client n’a pas frappé. Il y a deux façons de lire la procédure. Peut-être qu’ils ont été effrayés par sa carrure et qu’ils ont surréagi.«

Le tribunal va finalement les reconnaître coupables. Récidiviste, Thomas est condamné à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, mais avec mandat de dépôt pour la partie ferme. Les trois autres sont condamnés à un an de prison avec un sursis probatoire de deux ans.

*Prénoms d’emprunt