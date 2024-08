SPL Estival : Le redressement judiciaire prolongé de six mois

De retour devant le tribunal de commerce de Saint-Denis, la SPL Estival, placée en redressement judiciaire depuis un an, a obtenu l'ouverture d'une dernière période d'observation exceptionnelle de six mois, le temps pour l'administrateur judiciaire de présenter un plan de redressement.

Pas de surprise au tribunal de commerce, malgré les nombreuses alertes des syndicats d’une crainte de liquidation judiciaire. La SPL Estival, délégataire de service public en charge des transports en commun des six communes de la Cirest et placée en redressement judiciaire depuis le 30 août 2023, a obtenu l’ouverture d’une troisième période d’observation exceptionnelle de six mois. Ce délai supplémentaire permettra à la SPL et son administrateur judiciaire Me Langet de présenter un plan de redressement.

Ce timing avait déjà été évoqué au cours de la précédente audience étape du mois de mai dernier. « On devrait être en mesure d’ici à la fin du mois d’août, à début septembre, de présenter un projet de plan sur la base des prévisions qui seront établies par le cabinet d’expertise comptable et que le Conseil communautaire, de nouveau, se réunira pour statuer sur un nouveau contrat in-house avec la CIREST, pour qu’on puisse rééquilibrer les comptes et proposer un plan permettant de sauvegarder l’emploi et sauvegarder l’activité et préserver l’intérêt des usagers », expliquait Charles Soba, représentant du personnel.

Pour rappel, la SPL Estival totalise un passif estimé à 2,9 millions d’euros et a déjà procédé à des restructurations internes. Les salariés avaient accepté une baisse de salaire pour éviter les licenciements dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).