Souffrance animale : 70 rescapés sortis des squats en 6 mois

Les bénévoles de l’Association pour l'Éducation à la Bienveillance Animale à La Réunion (APEBA) intensifient leurs efforts face à la fréquence croissante des découvertes d'animaux en détresse dans squats à La Réunion. Sur les 6 derniers mois, 70 chiens et chiots victimes de maltraitance et d'abandon ont pu être sauvés. L'association appelle à une coopération renforcée entre les villes pour combattre l'errance animale et a lancé une cagnotte pour financer les soins nécessaires aux animaux secourus.

L’Association pour l’Éducation à la Bienveillance Animale ne cesse de signaler des cas d’errance et de maltraitance animale. Ces dernières semaines, les bénévoles de l’association ont été fortement mobilisés dans le sauvetage de chiens, notamment avec la découverte d’un squat à Saint-Denis. Outre cette action largement médiatisée, les interventions sont quasi quotidiennes.

Sur les 6 derniers mois qui s’étendent de janvier à juillet, l’APEBA a recensé le sauvetage de 70 chiens et chiots, sortis de squats et de violences sur la voie publique sur toute l’île. Saint-Denis et Saint-André sont les communes les plus concernées par ces découvertes d’animaux en souffrance, avec 7 chiens et 32 chiots rescapés retrouvés sur le seul territoire dionysien.

Ce lundi, deux nouveaux squats ont été découverts à Saint-André, l’un chemin Rio, l’autre derrière le temple chinois, suite à des signalements qui faisaient état de deux chiots dans des cages déposées dans un champ.

Ce matin, l’association menait une nouvelle action de sauvetage de chiens du côté de la Rivière des Pluies, où des animaux ont été retrouvés attachés et en mauvais état. Dans la ravine, 5 chiots et deux mères étaient également retenus dans des branchages.

Ces acteurs de la lutte contre l’errance et les maltraitances animales réclament des moyens financiers mais aussi de surveillance et de sensibilisation pour endiguer le phénomène.

« On demande une réunion pour qu’il y ait une coordination entre les villes qui sont les plus touchées, Saint-Denis, Saint-André et Saint-Benoît », sollicite l’association de protection animale, qui a ouvert une cagnotte en ligne pour le financement des soins nécessaires aux animaux recueillis. L’association recherche par ailleurs des familles d’accueil pour accueillir ces chiens le temps qu’ils se fassent adopter.