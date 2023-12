Sixième édition du concours de la correspondance : Semaine cinq

Dans une autre vie elle était professeur de lettres avant de publier en 2002 « le souffle des disparus » primé par le prix spécial du jury Grand Océan… Une récompense qui la pousse à se consacrer à la lecture et à l’écriture en animant des ateliers d’écriture destinés à des jeunes et des moins jeunes de La Réunion et aussi de Mayotte.

Pour son livre « Jeanne il était une femme » Lisiane Bernadette Thomas a obtenu « le Grand Prix du Livre Insulaire Ouessant en 2019 » également « Finaliste du Prix Athéna 2019 » et du « Grand Prix du Roman Métis 2019 ».

L’écrivaine réunionnaise n’a de cesse de se plonger dans les souvenirs de La Réunion avant de se lancer dans la rédaction de chacun de ses ouvrages « je me réjouis d’avance de pénétrer au cœur de l’Histoire de l’île et de ressentir toute la féérie et la tragédie qui ont entouré l’existence d’Edmond Albius » souligne-t-elle. « Lire des écrits dictés par un intérêt authentique pour un personnage dont le génie nous a fait évoluer. Et quand ce personnage est un esclave, je m’attends à une explosion d’imaginaire et d’émotions ».

Voilà donc les attentes de la présidente du jury pour cette sixième édition du Concours de la Correspondance.

A vos plus amateurs d’écriture !

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ?

Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une

saveur à la vanille. La brièveté de sa vie

n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site

G. Aho – Présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Ecriture et la Lecture.

NOTA BENE : Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain billet de notre action le dimanche 7 janvier 2024…

Passez de bonnes fêtes et que les livres soient à profusion

sous le sapin !