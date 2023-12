Sainte-Marie « acte un tournant décisif de son redressement » suite à la signature de son COROM

Richard Nirlo peut avoir le sourire après la signature tant attendue de ce COROM, qui place sa commune « plus que jamais vers la voie du redressement ». La collectivité percevra ainsi 700.000 euros par an pendant trois ans sous conditions (retour à l’équilibre à l’horizon 2025, maitrise des dépenses de fonctionnement, gestion raisonnée des ressources humaines) indique le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini. « Ce COROM engage la commune à faire des efforts sur une plus grande clarté de sa comptabilité mais à faire des efforts courageux et difficiles dans certaines dépenses », insiste le représentant de l’État, qui prend le pari de voir la commune enfin retrouver « des marges de manœuvre », à l’image de la commune de Saint-Benoit (« Saint-Benoit : Le retour à l’équilibre confirmé par la Chambre régionales des comptes »).

Avec la signature de ce COROM, le maire et ses élus peuvent ainsi envisager la suite du mandat avec plus de sérénité et ce, dès le début de l’année 2024. Des nombreux projets mis à l’arrêt vont ainsi reprendre comme celui de la réhabilitation des écoles, la construction de l’école de Beauséjour (livraison attendue pour le début de l’année 2025) ou encore la réfection des voiries comme à la Rivière des Pluies (livraison attendue à la fin de l’année) ou les travaux à venir du boulevard de la Fraternité ou du Double-Dix.

« En signant ce COROM, notre commune acte un tournant décisif de son redressement », assure pour sa part Richard Nirlo, qui ne souhaite plus voir la commune « réitérer les erreurs du passé ». Il assure avoir fait de « l’archéologie » pour dit-il, « débusquer les manquements, les mauvaises pratiques, les fautes de gestion qui composaient tout un système« . Pour rappel, c’est Richard Nirlo lui-même qui avait demandé en 2021 le contrôle de la Chambre régionale des comptes, suite aux remontées du réseau d’alerte. Une enquête qui révélera l’ampleur du désastre pour la commune, avec un déficit de plus de 16 millions d’euros, dont près de la moitié ont déjà été résorbés.

« Il fallait changer de système, et acter un plan de redressement. Si ce pari a pu être tenu, c’est grâce à l’écoute et à l’engagement de l’État, qui a accompagné chaque pas de notre démarche. La signature, ce matin, de ce COROM n’est pas seulement une nouvelle étape du redressement : elle est aussi un aboutissement. L’aboutissement de deux années d’un partenariat fondé sur la confiance et le respect mutuel », salue le maire de Sainte-Marie, qui entrevoit désormais la seconde partie de son mandat avec plus de sérénité.