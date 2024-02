Saint-Valentin : Les Réunionnais pas pressés pour réserver leur soirée en amoureux

Fête des amoureux, le 14 février est aussi (et surtout) l’occasion pour les hôtels et restaurants de faire le plein avant une période assez creuse. Selon le président de l'UMIH, cette année, inflation oblige, les Réunionnais s’y sont pris un peu à la dernière minute pour réserver une bonne table pour un dîner en tête à tête ou une nuit d’amour dans l’un des nombreux hôtels de l’île.

Pour les couples et ceux en devenir, le 14 février rime traditionnellement avec roses, petites attentions, repas romantique ou encore soirée à l’hôtel. Autrement dit, mettre la main au portefeuille pour prouver ou déclarer sa flamme à l’élu de son cœur…

Avec des prix à la consommation qui augmentent de 3,1 % sur un an selon les chiffres de janvier 2024 de l’INSEE, les Réunionnais disposent d’un budget plus restreint pour l’occasion.

Du côté des hôtels et restaurants, on met les bouchés doubles pour proposer des offres spéciales et des menus à la mesure de l’événement même si les réservations se font de plus en plus tardivement.

Le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), Patrick Serveaux, nous indiquait lundi dernier que, à deux jours donc du 14 février, peu d’établissements affichaient complet. Dans le chef-lieu, le taux de réservation des restaurants était estimé lundi à 80% et 90% pour ce mercredi, soit entre 10% et 15% de moins que l’an dernier où certains restaurants avaient dû procéder à du surbooking.

Selon Renaud Gillard, membre de l’UMIH, si la cherté de la vie y est sans doute pour quelque chose, le fait que cette Saint-Valentin tombe un mercredi pourrait aussi en partie expliquer pourquoi les amoureux sont moins prévoyants sur leur dîner de ce mercredi : “Il y a l’inflation mais aussi l’enchaînement de mauvais temps, le cyclone, et le fait que l’on soit en plein milieu de la semaine qui peuvent faire que les clients pensent moins à réserver dans des restaurants”, estime-t-il.

L’UMIH veut rester positif, cette célébration de l’amour devrait tout de même être “de bon augure pour les restaurateurs et hôteliers avant une période plus creuse”, avance-t-il.

Les taux de fréquentation des différents établissements, notamment de restauration, devraient rester corrects.

Du côté du Exsel Créolia par exemple, la partie restauration mais aussi l’ensemble des chambres sont au complet, indique Pascal Turonnet, lui aussi membre de l’UMIH, qui “n’a pas vu de changement de la part de la clientèle par rapport aux années précédentes ».

Mais si vous faites partie des retardataires qui souhaitent opter pour une soirée en amoureux à l’hôtel, c’est encore possible ailleurs. La majorité des hôtels de l’île disposent encore de chambres libres pour ce soir.