Saint-Leu : Un conseil municipal toujours hanté par l’ardoise de l’époque Robert

Bruno Domen veut rassurer, oui la commune en a fini avec sa mauvaise santé financière. Ainsi, le maire de Saint-Leu peut déjà annoncer à ses administrés que la commune n’augmentera pas les impôts locaux. Avec une épargne nette en hausse et un désendettement marqué depuis 2022, la ville peut s’octroyer quelques marges. “Pour dire les choses clairement, il y avait beaucoup d’ardoise quand nous sommes arrivés en 2017, souligne le maire, on avait 450.000 euros auprès des fournisseurs par exemple”. Si la situation s’est améliorée, Saint-Leu reste “handicapé par le poids du passé, de nouveaux retards ont été pris en termes de développement des équipements publics. Mais pour la première fois, la ville est capable de proposer un PPI (programme pluriannuel d’investissement), et donc de se projeter à court terme, à moyen, mais aussi à long terme”, poursuit le maire. Cent millions d’euros de travaux sont prévus dans la décennie, dont 20% consacrés à l’éducation.

Toutefois, le récent arrêté préfectoral de carence pris le 26 décembre dernier a permis à la majorité municipale d’enfoncer le clou sur la gestion de la commune avant son arrivée. Le préfet a durement sanctionné la commune pour ne pas avoir respecté la loi sur les logements sociaux. “La ville de Saint-Leu n’a pas respecté la loi SRU depuis près de 15 ans, donc même sous l’ère T.R., s’agace Rahfick Badat, et pourquoi on a été sanctionnés là et pas les années d’avant ? Tout simplement, car l’Etat a jugé que la ville ‘n’avait pas sur la dernière période triennale tous les moyens en sa possession pour favoriser la construction de logements sociaux. Est-ce la faute de notre mandature ?”. L’adjoint à l’urbanisme pointe une hausse des coûts de construction, mais aussi une “campagne EPFR dans les années 2010, qui étaient non adaptées. À toutes ces causes déjà citées, vient s’ajouter le contexte interne de la mairie. Héritage désastreux d’une gestion non raisonnée de l’ancien temps. La santé financière de la commune n’a plus contribué à la poursuite de la campagne de construction de logements sociaux. N’oublions la méfiance des partenaires locaux, avec une dette évaluée à 12 millions d’euros. On devait à EPFR 2 millions, qu’on devait à la SIDR 7,1, à la SHLMR 2,2 millions et 1,7 million à SIDELEC. L’État a voulu faire de nous une sanction exemplaire en balayant tous nos arguments. Seront-ils capables de faire mieux ”, enfonce l’adjoint.

Une subvention pour le Séchoir, mais aussi un audit financier

La ville poursuit son soutien à l’association du Séchoir, avec une avance de 19.000 euros sur ces subventions de l’année. Pourtant, la mauvaise santé financière de la structure en 2019 avait forcé la mairie à lui versé des subsides en urgence afin de maintenir le Leu Tempo Festival. Au vu des moyens accordés chaque année par les partenaires de l’association, “il était nécessaire de réaliser cet audit financier pour le Séchoir. Mais cette année, nous allons demander un soutien plus important au Département pour le festival”, précise Bruno Domen. Avec 90.000 euros débloqués rien que pour cette manifestation, la ville veut développer ses partenariats pour se dégager des marges afin d’investir dans les infrastructures.