Saint-Leu : Il va porter plainte contre sa victime après avoir tenté de l’égorger

Dans la nuit de samedi à dimanche, Jonathan, 33 ans, rentre chez lui vers 3h du matin après une nuit de beuverie. À l’extérieur de son immeuble, il voit un groupe de jeunes, parmi lesquels se trouve Evan*, 21 ans, avec qui les relations sont tendues depuis plusieurs mois. En un échange de regards, la bagarre éclate entre les deux hommes.

Jonathan se dirige vers son appartement et Evan le suit. Alors que le premier ouvre la porte, le second force pour rentrer dans l’appartement. Le trentenaire se saisit alors d’un couperet et frappe son rival au cou, au bras et sur le corps. Réalisant qu’il saigne, Evan s’enfuit, mais prend un nouveau coup dans le dos. Jonathan le poursuit dans la résidence.

Les voisins appellent les gendarmes qui interviennent. Jonathan s’est enfui, tandis qu’Evan est transporté à l’hôpital. Le lendemain matin, Jonathan se présente à la gendarmerie pour porter plainte contre Evan. Il est directement placé en garde à vue. À sa sortie de l’hôpital, Evan sera également placé en garde à vue avant d’être relâché rapidement.

« On a évité le pire »

Face aux juges, Jonathan assure qu’il n’a fait que se défendre et que c’est Evan qui l’a poussé à commettre ce geste. « J’ai vu qu’il était bizarre, ses yeux sortaient. Il a menacé de me tuer avec ma femme et mes enfants », assure-t-il. Des explications qui auraient pu convaincre si son casier judiciaire ne comportait pas trois condamnations avec arme, dont une déjà pour des coups de couteau. De son côté, la victime est inconnue de la Justice.

« On a évité le pire, mais il tente d’expliquer que c’est lui la victime », argue Me Farid Isse qui représente la victime. Un avis partagé par le procureur qui rappelle que « si l’entaille avait touché la carotide, c’était fini. Quand on va chercher un couteau de boucher, on ne joue pas la carte de la légitime défense, car c’est totalement disproportionné », souligne le parquetier avant de requérir une peine de deux ans de prison ferme.

Malgré cela, Me Ali Ben Ahmed va maintenir sa ligne de défense autour de la légitime défense de son client. « Ces jeunes font vivre un enfer aux habitants. Il ne savait pas qu’il était seul, il pensait qu’ils étaient plusieurs. En plus, il suffit de voir les gabarits pour comprendre que mon client se serait fait fracasser », ajoute-t-il.

Finalement, il est condamné à 16 mois de prison, dont huit assortis d’un sursis probatoire de deux ans.

*Prénom d’emprunt