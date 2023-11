Saint-Benoît : Nouvelle agression d’un professeur au lycée professionnel Patu de Rosemont

Son communiqué :

FO PLP (syndicat Force Ouvrière des Personnels des lycées Professionnels) exprime son indignation et sa colère après une nouvelle agression d’un professeur au LP Patu de Rosemont survenue hier matin et lui apporte son soutien total.

FO PLP a interpellé le Recteur lors d’une audience tenue le 2 novembre dernier sur les conditions de travail déplorables dans les Lycées Professionnels et sur le manque crucial de moyens dans l’enseignement professionnel sans qu’une réponse adéquate ne soit apportée jusqu’à présent à cette violence gratuite.

Ces agressions récurrentes, devenus insupportables, mettent en péril la santé et la sécurité des personnels des lycées professionnels qui exercent dans des milieux défavorisés.

Comment un professeur menant une mission de service public peut-il subir ces actes de violences sur son lieu de travail ? Qu’est-ce qui pousse un élève à frapper son professeur ? De réforme en réforme, les conditions de travail se dégradent pour les personnels et les élèves qui en manque d’instruction et de perspectives, décrochent du système scolaire et deviennent violents.

Avec la réforme Macron du lycée professionnel, ce sont des centaines de jeunes qui vont se trouver sur le bord du chemin. Nos élèves n’ont pas besoin plus d’entreprises, mais plus d’école pour les instruire et les former à devenir des citoyens éclairés.

FO PLP appelle les personnels à se réunir dès demain en assemblée générale pour discuter des moyens à mettre à œuvre pour obtenir plus de personnel et de surveillant y compris s’il faut y aller à la grève.

Ensemble, faisons front pour défendre nos droits, à enseigner en sécurité dans les lycées professionnels publics.

Plus que jamais, NON A LA REFORME MACRON du lycée professionnel !