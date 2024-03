Risques d’averses dans le nord et l’est en début de journée

Communiqué Météo France :

Ces averses sont plus fréquentes du côté de Saint-Benoit, de la Plaine des Palmistes ainsi que dans les pentes Est du Volcan. Plus à l’ouest, le soleil domine et la matinée est souvent radieuse. Les averses deviennent progressivement de plus en plus espacées au fil des heures sur l’Est et les éclaircies font leur retour sur le littoral ainsi que dans la région du Volcan à partir de la mi journée. Ailleurs, les nuages gagnent progressivement les pentes au fil de la matinée et peuvent laisser échapper quelques gouttes en cours d’après-midi avant de s’étaler en baie de Saint Paul et de la Possession en fin de journée. Les éclaircies se maintiennent sur le littoral Sud ainsi que dans les cirques de Mafate et Cilaos. Une chaleur de saison rythme la journée : sur le littoral, les températures maximales grimpent vers 31 ou 32°C du côté de la Pointe des Trois Bassins ou de Saint-Pierre. Le vent d’Est est modéré et souffle en rafales voisine de 50 km/h entre Sainte-Marie et La Possession en passant par Saint-Denis, 60 km/h sur le Sud sauvage. La mer, encore forte et croisée sur le Sud-Est le matin, commence à s’amortir dans l’après-midi. Une houle d’alizé approchant les deux mètres persiste toutefois sur le flanc Est.